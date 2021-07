Ddl Zan:Occhiuto a Letta,stop prove forza, serve compromesso

ROMA, 16 LUG - "Adesso anche all'interno del Partito democratico si sta aprendo una breccia di buon senso. Eliminando dal ddl Zan le misure che limitano la libertà di espressione, e lasciando da parte la teoria gender spiegata nelle scuole, si può arrivare ad un compromesso. Facendo tutti un piccolo passo indietro è possibile farne uno grande in avanti, contro la discriminazione e contro la violenza. Enrico Letta metta da parte l'ascia da guerra. In questo momento non servono prove di forza, ma senso civico e responsabilità. Forza Italia e il centrodestra vogliono una buona legge per il Paese: se il ddl Zan sarà affossato al Senato sapremo tutti di chi è la colpa". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (ANSA).