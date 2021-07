Europei: Fratoianni, P.Chigi responsabile 'genialata' pullmann

ROMA, 16 LUG - "È sempre più evidente con il passare dei giorni, con le interviste e le dichiarazioni che si susseguono e con le ricostruzioni giornalistiche sempre più accurate, che per la genialata degli assembramenti e il pullman scoperto della nazionale di calcio per le vie di Roma la responsabilità vada trovata dalle parti di Palazzo Chigi." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Vedremo nei giorni a venire se ci saranno, anche se noi speriamo vivamente di no, conseguenze da pagare in termini di contagi. Sarebbe comunque un prezzo inaccettabile per la vanità di poter incassare qualche punto di più di gradimento. Non si spiega altrimenti quanto avvenuto, ma - conclude Fratoianni - ne valeva la pena?" (ANSA).