Covid, focolaio in comitiva spagnoli a Valtournenche

AOSTA, 16 LUG - Quattro maestri di sci spagnoli che da alcuni giorni alloggiano in albergo a Valtournenche sono risultati positivi al Coronavirus. Sono parte di un gruppo di una trentina di connazionali che si trovano in due strutture ricettive della località ai piedi del Cervino per un corso. In base alle prime informazioni raccolte pare che non abbiano utilizzato gli impianti di risalita dal momento del loro arrivo. L'intera comitiva è ora in isolamento/quarantena fiduciaria in attesa degli esiti di tutti i tamponi e dell'attività di tracciamento dei contatti. Queste procedure, fa sapere l'amministrazione regionale, consentiranno di valutare eventuali iniziative di quarantena o la possibilità, per alcuni, di rientro a casa già nelle prossime ore. (ANSA).