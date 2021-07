Balzo nuovi positivi Covid Umbria, scendono i ricoverati

PERUGIA, 16 LUG - Balzo avanti dei nuovi positivi al Covid registrati nell'ultimo giorno in Umbria, 56 contro i 20 di giovedì. Scendono invece da otto a cinque i ricoverati in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva. Lo riporta il sito della Regione. Registrati 11 guariti mentre non ci sono nuove vittime. Con gli attualmente positivi in salita e ora 662, 45 in più. Sempre nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.386 tamponi e 2.779 test antigenici, con un tasso di positività totale del 1,3 per cento (0,57 in giorno precedente). (ANSA).