2 agosto: ministra Cartabia a commemorazione strage stazione

BOLOGNA, 16 LUG - Sarà la ministra della Giustizia Marta Cartabia a rappresentare il Governo alla commemorazione a Bologna per il 41/mo anniversario della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Lo annuncia il Comune. Per il sindaco Virginio Merola "la presenza della ministra Cartabia è un fatto molto importante in un anno nel quale la ricerca di giustizia è in pieno corso. Ringrazio il Governo per aver risposto con sollecitudine al nostro invito". (ANSA).