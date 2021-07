Auto: in Europa +13,3% immatricolazioni a giugno

TORINO, 16 LUG - Nel mese di giugno in Unione Europea, Efta e Regno Unito sono state immatricolate 1.282.503 auto, il 13,3% in più dello stesso mese del 2020. Nel primo semestre dell'anno il totale è di 6.486.351 immatricolazioni, in crescita del 27,1% sull'analogo periodo dell'anno scorso. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto. Stellantis ha immatricolato a giugno 258.657 auto, l'11,5% in più dello stesso mese del 2020, con la quota che passa dal 20,5% al 20,2%. Nei sei mesi il gruppo ha venduto 1.378.773 vetture, in crescita del 32,1%. La quota sale al 21,3% rispetto al 20,5% dello stesso periodo dell'anno scorso. (ANSA).