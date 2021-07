Covid: ancora nessun decesso in Calabria, nuovi casi 32

CATANZARO, 15 LUG - Ancora nessun nuovo decesso In Calabria per il coronavirus. I nuovi casi di contagio sono 32 (ieri erano stati 56) e si abbassa il tasso di positività (da 2,48% a 1,62%). Il totale dei tamponi eseguiti é 960.600 (+1.976). Complessivamente, le persone risultate positive sono 69.475. Sono questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro: casi attivi 33 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 28 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.228 (10.084 guariti e 144 deceduti). Cosenza: casi attivi 1.540 (28 in reparto, uno in terapia intensiva, 1.511 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.721 (21.162 guariti, 559 deceduti). Crotone: casi attivi 47 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.559 (6.458 guariti, 101 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 182 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 173 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.051 (22.713 guariti, 338 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 16 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.560 (5.468 guariti, 92 deceduti). (ANSA).