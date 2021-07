Ddl Zan: Zan, togliere identità genere è inaccettabile

ROMA, 15 LUG - "Dispiace che Matteo Renzi parli di 'teoria gender' a scuola, una fake creata da Salvini e Meloni. Inaccettabile togliere l'identità di genere, che la Consulta sancisce come diritto fondamentale. Segua Biden che difende il diritto all'identità di genere e non l'omofobo Orban". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd, Alessandro Zan considerato il padre del disegno di legge contro l'omotransfobia in discussione al Senato. (ANSA).