Ddl Zan: Malpezzi, avanti senza emendamenti ma con odg

ROMA, 15 LUG - "La situazione è delicata, ma non dipende da noi che continuiamo a essere convinti di questa legge di civiltà che il Paese aspetta da anni e di questo testo che, nella discussione alla Camera, ha già ottenuto un punto di mediazione molto articolato. Andiamo avanti in attesa degli emendamenti delle altre forze politiche per vedere quale direzione vogliono prendere". Così la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi alla riunione del gruppo. E ha aggiunto: "Ritengo giusto mantenere la linea di non presentare emendamenti, ovviamente non posso impedirlo, penso sia molto utile e corretto proseguire con qualificanti ordini del giorno". (ANSA).