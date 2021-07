Ddl Zan: Faraone, è il Pd il vero partito contro la legge

ROMA, 15 LUG - "Al ddl Zan non è mai mancato il voto favorevole di Italia Viva; siamo stati decisivi in ogni passaggio della legge in Senato, dalla richiesta di calendarizzazione in aula sino al voto di ieri e a tutte le sedute in commissione giustizia. Abbiamo portato avanti una strategia che si sta confermando positiva e condivisa che è quella della mediazione per portare a casa la legge in tempi brevi con una maggioranza ampia. Chi affossa la legge è chi ancora oggi, nonostante i voti risicatissimi di questi giorni, per questioni di mero posizionamento politico sta rifiutando il confronto, il Pd si sta dimostrando il vero partito No Zan, per non parlare dei 5s in questa fase, nascosti sotto dieci metri di sabbia". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a Omnibus. (ANSA).