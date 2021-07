Renzi, facciano tutte le indagini che vogliono, sono tranquillo

ROMA, 15 LUG - Accerchiato dalle inchieste? "No, è solo naturale, fisiologico quando si pone attenzione sulla giustizia. Ma io sono tranquillo, non ho fatto nulla di illegale. La chiamano arroganza? Per me è solo serenità: facciano tutte le indagini che vogliono". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi ai microfoni di Rtl 102.5 (ANSA).