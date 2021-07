Covid: Fedriga,per parametri valutare ricoveri e non contagi

TRIESTE, 14 LUG - "Chiudere una regione o metterla in difficoltà perché magari ha un po' più di contagi ma gli ospedali sono vuoti penso sia controproducente, anche per il messaggio che stiamo lanciando ai cittadini, ovvero di partecipare alla campagna vaccinale. Dobbiamo tutti metterci d'accordo sul fatto che il problema sono le ospedalizzazioni, non solo per i malati Covid ma per tutte le persone che non trovano risposte perché gli ospedali sono saturi". Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Radio 1 in Vivavoce a una domanda sulla necessità di cambiare parametri. Per il passaggio da una fascia all'altra di colore "i parametri - ha aggiunto - devono essere cambiati. Non abbiamo più le armi che avevamo un anno e mezzo fa. Abbiamo armi nuove, i vaccini, e non possiamo utilizzare le stesse risposte che utilizzavamo un anno fa". (ANSA).