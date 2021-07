Coraggio Italia: Toti, noi come la Nazionale, spazio a tutti

ROMA, 14 LUG - "Noi vogliamo essere un movimento politico di massa, per coinvolgere anche chi è rimasto deluso e senza risposte dalla politica. Dovremmo fare come la Nazionale di Mancini: lasciare spazio a tutti, purché ci siano merito e concretezza. Niente individualismi, che non pagano mai, ma tante idee che unite fanno una grande squadra". Così il co-fondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti alla presentazione del nuovo movimento politico a Roma. (ANSA).