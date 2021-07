Comunali: fonti Nazareno, ragionevole usare finestra settembre

ROMA, 14 LUG - Utilizzare la finestra di settembre per le elezioni amministrative? "E' una idea ragionevole". Lo dicono fonti del Nazareno, interpellate dall'ANSA dopo gli auspici espressi alcuni sindaci e raccolti dal responsabile enti locali della segreteria Pd Francesco Boccia. La richiesta è fissare la data del voto per le comunali a settembre e non a ottobre come scelta di prudenza in chiave Covid. (ANSA).