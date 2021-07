Scuola: Bianchi, rimetterla al centro per rilancio Paese

ROMA, 14 LUG - "Bisogna porre la scuola al centro del Paese per uscire da questa fase nella maniera migliore. La scuola è la base di ogni possibile rilancio, non c'è sviluppo del Paese se non c'è il rilancio della scuola". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi alla presentazione del Rapporto Invalsi. (ANSA).