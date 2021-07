Rider aggredito a Cagliari, denunciati due giovani

CAGLIARI, 14 LUG - Hanno un nome e un volto i due giovani che la notte del 7 luglio scorso durante i festeggiamenti per la qualificazione dell'Italia alla finale per gli europei hanno aggredito il rider, Alessandro Ghiani, impegnato in alcune consegne, facendolo cadere a terra con colpi al casco, spinte e calci allo scooter. Denunciati dalla polizia un 20enne e un 23enne, già noti alle forze dell'ordine, appartenenti alla tifoseria organizzata del Cagliari. I due giovani sono stati denunciati per violenza privata. Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile di Cagliari. I due denunciati dovranno anche pagare 500 euro di multa, per la violazione delle regole di prevenzione del Covid-19 durante i festeggiamenti per la nazionale di calcio in piazza Yenne nel centro del capoluogo sardo. (ANSA).