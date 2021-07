Grandi Navi: Franceschini, bacino S.Marco monumento nazione

VENEZIA, 13 LUG - "Il decreto approvato questa sera in Cdm sulle Grandi Navi "supera le stesse prescrizioni dell'Unesco, limitando il traffico alle navi di stazza inferiore alle venticinquemila tonnellate, e stabilisce un principio inderogabile, dichiarando monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia". Lo precisa il ministro della Cultura Dario Franceschini. Il titolare della cultura ha sottolineato che l'approvazione del decreto fa di questa "davvero una giornata importante: non è esagerato definirla storica perché dopo anni di attesa dal primo agosto non passeranno più grandi navi davanti San Marco e il canale della Giudecca". (ANSA).