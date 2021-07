Giustizia: Renzi, testo Cartabia? da Iv emendamenti

ROMA, 13 LUG - "Io credo che la legge Bonafede sulla prescrizione sia uno scandalo. Sono responsabili leghisti e grillini. La dobbiamo cambiare, noi l'avremmo cambiata in modo diverso. La proposta del governo non è quella che volevamo noi, ma va nella direzione che auspicavamo quindi è un passo avanti. Conte ha scelto di aprire una discussione in Parlamento, lì ci troverà, poiché la vogliamo cambiare in senso opposto, ma questo conta poco. Si vota". Lo ha detto Matteo Renzi nella conferenza stampa di presentazione del suo libro "Controcorrente". (ANSA).