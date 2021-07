W20: Von der Leyen, parità di genere entro il 2030

ROMA, 13 LUG - "È triste sapere che al G20 io potrei essere l'unica donna. Abbiamo bisogno delle migliori idee al livello politico per dare le giuste opportunità a tutte le donne" e "per raggiungere la parità entro il 2030, abbiamo bisogno dei pagamenti dei congedi parentali, di consolidare l'assistenza per l'infanzia e per gli anziani. Questi sono gli investimenti che dobbiamo fare per una ripresa solida e sostenibile. Con il contributo del W20 riusciremo a gettare la base per rappresentare gli uomini e le donne in maniera equa sia nel lavoro sia nella famiglia". Lo afferma la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. "Non è vero - ha proseguito von der Leyen in un videomessaggio in occasione del Summit del Women20 - che dobbiamo scegliere tra la carriera e la famiglia. Conosco gli ostacoli, ma dobbiamo pretendere un accesso equo al mondo del lavoro e poter allo stesso tempo crescere i nostri bambini". Un altro tema su cui porre l'accento, secondo la presidente della Commissione europea, è quello dell'istruzione. "Dobbiamo investire di più nell'istruzione - ha detto - perchè 11 milioni di bambini potrebbero essere costretti all'abbandono scolastico. Al G7 ho annunciato che la Commissione aumenterà di un terzo i fondi stabiliti per l'istruzione, raggiungendo i 100 milioni". (ANSA).