Sostegni bis:Lollobrigida,fiducia ennesimo schiaffo a Camere

ROMA, 13 LUG - "Quello di oggi è l'ennesimo schiaffo da parte del Governo alle prerogative del Parlamento. Costringere la Camera dei Deputati ad approvare il decreto Sostegni bis mediante voto di fiducia rappresenta solo l'ultima di un lungo elenco di forzature e prove muscolari che calpestano il ruolo degli eletti dal popolo, e questo nonostante Fratelli d'Italia avesse presentato non più di 20 emendamenti al decreto. Evidentemente per Governo e maggioranza discutere questo provvedimento e avviare un confronto costruttivo con l'opposizione, entrando nel merito, non era importante. Ne prendiamo atto". Lo ha detto a margine della riunione dei presidenti dei gruppi di Montecitorio il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida. (ANSA).