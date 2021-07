Ddl Zan: Renzi, contrario a ritorno in Commissione

ROMA, 13 LUG - "Sono contrario a che si ritorni in Commissione. Dico alla Lega di non fare passi indietro e dico a certa sinistra di non rincorrere le bandierine". "Siamo a un passo dal risultato. Farò un appello al buon senso". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi ad Agorà estate su Rai 3 parlando del ddl Zan oggi all'esame del Senato. (ANSA).