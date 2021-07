Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,61%)

TOKYO, 13 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia all'aggiornamento del record fatto segnare dagli indici statunitensi e in attesa dei dati sul commercio dalla Cina per il mese di giugno. In apertura il Nikkei evidenzia un progresso dello 0,61% a quota 28,742.02, con un aumento di 173 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 110,30 e a 130,90 sull'euro. (ANSA).