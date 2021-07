Covid:Onu,con scuole chiuse rischio catastrofe generazionale

PARIGI, 12 LUG - La chiusura delle scuole legata a Covid-19, che colpisce ancora "più di 156 milioni di studenti in diciannove Paesi", "non può più durare", altrimenti sarà una "catastrofe generazionale". A lanciare l'allarme sono le agenzie delle Nazioni Unite Unesco e Unicef. "Sono passati diciotto mesi dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 e l'istruzione di milioni di bambini continua a essere interrotta. (...) Questa situazione non può andare avanti. Le scuole dovrebbero essere le ultime a chiudere e le prime a riaprire", affermano in una dichiarazione congiunta i direttori generali dell'Unicef ;, Henrietta Fore, e dell'Unesco, Audrey Azoulay. Per questi due funzionari, la riapertura delle scuole non può aspettare la fine della pandemia e nemmeno la vaccinazione di tutti gli studenti e del personale, e può essere realizzata "in sicurezza", tanto più che le scuole "non sono tra i principali luoghi di propagazione" del virus. "Al fine di evitare una catastrofe generazionale, esortiamo i politici e i governi a dare priorità alla riapertura delle scuole in sicurezza. Chiudere le scuole mette in pericolo il nostro futuro solo per preservare in modo incerto il nostro presente", concludono. (ANSA).