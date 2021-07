Sostegni bis: dubbi Rgs, dl torna in commissione

ROMA, 12 LUG - Il decreto legge Sostegni bis torna in commissione Bilancio alla Camera. La richiesta è stata avanzata dal relatore Giuseppe Buompane al termine della discussione generale in Aula "Questo provvedimento è molto complesso e ha richiesto un lavoro di verifica. C'è una nota della Ragioneria per alcune correzioni in ordine ad alcune coperture", ha spiegato in Aula. La seduta è stata sospesa, dopo il via libera dell'assemblea alla richiesta, e riprenderà alle 17.30. (ANSA).