Europei: Bolzano si tinge d'azzurro

BOLZANO, 12 LUG - Bolzano questa sera si è tinta d'azzurro. Dopo la vittoria dell'Italia agli europei di calcio centinaia di tifosi sono scesi in strada per i tradizionali caroselli in Piazza della Vittoria. Massiccia la presenza delle forze dell'ordine, alla luce degli scontri dopo la partita contro l'Austria. Questa sera è però prevalso il clima di festa. (ANSA).