Terrorismo, bloccato a Latina tunisino evaso in Francia

ROMA, 10 LUG - Dall'Italia inviava email scrivendo di voler 'porre fine alla propria vita uccidendo la gente' con minacce nei confronti dei "francesi e delle loro istituzioni". Ma già in passato si era fatto tristemente 'notare' perché aveva esaltato l'operato di Mohamed Merah, accusato di essere il il responsabile degli attentati del 2012 di Tolosa e Montauban, in Francia, in cui furono uccise 7 persone e 5 rimasero ferite, di cui quattro in modo grave. Il 40enne, un tunisino residente in Francia, è stato rintracciato e bloccato venerdì pomeriggio in un appartamento a Terracina, località balneare, in provincia di Latina, a circa 100 chilometri dalla Capitale. L'uomo era fuggito il 29 maggio da un centro psichiatrico di Bassens, in Francia, ed era ricercato nel suo Paese e in ambito Schengel, per apologia del terrorismo, reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Per le Autorità francesi si tratta di un "soggetto pericoloso". La sua individuazione in Italia è stata il risultato di una "complessa" attività investigativa condotta, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, dalla Digos della Questura di Latina e da personale specializzato del Servizio per il Contrasto all'Estremismo e Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos, iniziata proprio alla fine di maggio, quando fu accertato il suo passaggio nelle stazioni ferroviarie di Genova, Roma ed infine Napoli. (ANSA).