Letta, Pd è per Draghi fino a fine legislatura

ROMA, 09 LUG - Uno dei temi oggi è "cosa vogliamo fare in Italia del Governo Draghi". Il segretario del Pd, Enrico letta, lo sottolinea al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. "O si sta una parte o dall'altra", sottolinea: la posizione del Pd è di sostenere Draghi "per tutta la legislatura, fino alle elezioni del marzo 2023, perchè l'Italia una occasione così l'Italia non l'ha mai avuta". "Dobbiamo usare fino in fondo queste carta che abbiamo per fare le riforme" nel Paese, e trarre vantaggio dal peso nel "consiglio europeo, dove Draghi è la persona più ascoltata di tutti. E' una occasione straordinaria"- E ribadisce. "Bisogna dire chiaramente da che parte si sta. Dire 'io sostengo Draghi fino alla fine della legislatura' o dire 'io lo sostengo ma prima finisce e meglio è'. O si sta da una parte o dall'altra". (ANSA).