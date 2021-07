Giustizia: M5S, evitato smantellamento riforma prescrizione

ROMA, 09 LUG - " Di fronte a una proposta iniziale che, di fatto, smantellava tutto quanto fatto in questi anni, abbiamo combattuto. Con le armi che abbiamo, dentro una maggioranza che sul tema la pensa diversamente da noi. Ma siamo riusciti a ottenere una serie di risultati. La nostra riforma della prescrizione vige fino al primo grado di giudizio: l'alternativa era cancellarla. I tempi della prescrizione per i reati dei potenti, quelli contro la collettività (vedi la corruzione) sono stati allungati: non a caso rappresentanti di alcune forze politiche ieri hanno avuto forti mal di pancia.". E' quanto puntualizza il Movimento 5 Stelle in un post sul sito ufficiale pentastellato. "I pm potranno proporre appello anche di fronte a un'assoluzione in primo grado: nel progetto originario non potevano farlo. Il Parlamento non deciderà dei criteri di priorità di indagine: abbiamo evitato che la politica decida chi e quando indagare. A ogni "trucchetto" che può essere messo in atto per allungare i tempi di un processo si interrompono i termini. Questo è ciò che abbiamo fatto. Se non ci fossimo stati noi, l'esito sarebbe stato molto diverso. Ma attenzione: questo testo dovrà andare in Parlamento. E ci proveranno, state sicuri, tutti, a smantellare le conquiste che abbiamo ottenuto. Dobbiamo farci trovare pronti, ancora una volta a difendere col coltello fra i denti quanto conquistato. E non sarà facile, siatene certi", sottolinea il M5S. (ANSA).