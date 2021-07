Lavoro:Napoli;in catene davanti sede Regione,malore per precario

NAPOLI, 09 LUG - Disoccupati incatenati davanti alla sede della Regione Campania a Napoli dove, forse a causa del gran caldo, uno dei manifestanti è stato colto da malore e portato in ambulanza in ospedale. I precari hanno raggiunto in corteo la sede di via Santa Lucia bloccando il traffico per alcuni minuti. ''Siamo qui nonostante il gran caldo - ha spiegato Eddy Sorge sindacalista Si-Cobas e portavoce del 'Movimento di lotta disoccupati 7 novembre' - per chiedere alla Regione Campania l'impegno a prendere parte ad un tavolo interistituzionale sulla nostra vertenza da tempo programmato"." Oggi siamo in piazza e se costretti ci ritorneremo tutti i giorni - annuncia Sorge - fino a quando le istituzioni preposte non si faranno carico di individuare percorsi di avvio al lavoro". (ANSA).