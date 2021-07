Ddl Zan: Ronzulli(Fi), bene Marcucci ora si torni al dialogo

ROMA, 09 LUG - "Spero che le giuste considerazioni del senatore Marcucci trovino spazio nel Pd e conducano il gruppo al Senato e il segretario Letta su posizioni più ragionevoli. Il muro contro muro che hanno a tutti i costi voluto mettere in atto non aiuta nessuno, di certo non favorisce l'approvazione di una legge contro l'omofobia, ma può invece affossare definitivamente il ddl Zan e l'introduzione, in questa legislatura, di qualsiasi altra norma contro odio, violenze e discriminazioni legate all'orientamento sessuale. Si rinunci alle bandierine e si torni al dialogo per giungere a un testo realmente condiviso, anteponendo i diritti agli interessi ideologici di parte". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. (ANSA).