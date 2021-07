Ddl Zan:Marcucci, apriamo a modifiche, provvedimento rischia

ROMA, 09 LUG - "A questo punto, in questa condizione parlamentare, difendere il ddl Zan, rifiutando qualsiasi mediazione, significa perdere un appuntamento storico con i diritti. Il disegno di legge va sostenuto con equilibrio ed intelligenza, ammettendo qualche piccola modifica sui punti più controversi insieme a quei gruppi parlamentari che alla Camera hanno approvato la legge. Lo sottolineo: andare avanti con ostinazione con i numeri del Senato, vuol dire soltanto andare a sbattere. Un'ipotesi che il Pd non può accettare in alcun modo: per questo va rilanciata la proposta del collega Alessandro Alfieri". È l'appello del senatore dem Andrea Marcucci. (ANSA).