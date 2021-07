Talebani, abbiamo il controllo dell'85% dell'Afghanistan

MOSCA, 09 LUG - Il movimento talebano ha preso il controllo dell'85% del territorio afghano. Lo ha detto Shahabuddin Delawar, funzionario dell'ufficio politico talebano in Qatar e capo della delegazione talebana in visita a Mosca. "L'85% del territorio afghano è passato sotto il controllo degli emirati islamici", ha detto Delawar in una conferenza stampa. Amministrazioni, scuole e ospedali continuano a funzionare in quei territori, ha precisato, citato da Interfax. (ANSA).