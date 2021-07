Strega: vince Emanuele Trevi con 187 voti

ROMA, 09 LUG - Emanuele Trevi vince il Premio Strega 2021 con 187 voti per 'Due vite' (Neri Pozza). Al secondo posto Donatella Di Pietrantonio con 'Borgo Sud' (Einaudi), 135 voti e al terzo Edith Bruck con 'Il pane perduto' (La Nave di Teseo), 123 voti, già vincitrice del Premio Strega Giovani 2021. Al quarto posto Giulia Caminito con 'L'acqua del lago non è mai dolce' (Bompiani), 78 voti e al quinto Andrea Bajani con 'Il libro delle case' (Feltrinelli), 66 voti. A presiedere il seggio Sandro Veronesi, vincitore della scorsa edizione del Premio Strega. Hanno votato in 589 su 660 aventi diritto, pari a circa l'89%. (ANSA).