Covid, nelle Marche 11 ricoverati (+3) e nessun decesso

ANCONA, 08 LUG - Sono risaliti a 11, tre più di ieri, i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, mentre non si sono registrati nuovi decessi nelle ultime 24 ore, con il totale quindi fermo a 3.038. I pazienti in terapia intensiva crescono da 1 a 2 (entrambi nell'azienda ospedaliera Marche Nord), restano vuoti, come ieri, i reparti di semi intensiva, mentre i degenti nei reparti non intensivi salgono a 9 (+2), ricoverati negli ospedali Marche Nord, Ospedali Riuniti di Ancona (Torrette) e Fermo. Non ci sono stati dimessi e non ci sono persone in osservazione nei pronto soccorso. Sono 32 gli ospiti di strutture territoriali. Sono 1.291 i positivi alla data di oggi, di cui in 1.280 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena sono 1.505 (di cui 355 con sintomi, 24 operatori sanitari). I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 99.595. (ANSA).