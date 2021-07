C.destra: Cav, unità per forza di cose malgrado dubbi

ROMA, 08 LUG - "Il processo di costruzione del Centro Destra Unito sempre più credo debba essere il nostro orizzonte in vista del 2023. Un progetto che - come era logico attendersi - ha suscitato molti distinguo, molti dubbi ed anche qualche contrarietà. Ma io credo sarà la forza stessa delle cose a portarci in questa direzione". Questo il messaggio del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi letto all'assemblea di NcI. (ANSA).