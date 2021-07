M5S: Di Maio, avanti dialogo, non sottovalutare difficoltà

ROMA, 07 LUG - "Credo fortemente nel dialogo e nella mediazione. E per cercare la sintesi serve un duro lavoro. Certo, bisogna essere realisti. Non dobbiamo sottovalutare le difficoltà, ma vi posso assicurare che tutti e sette ci stiamo impegnando in grande sintonia nella ricerca di una soluzione". Lo ha affermato il ministro Luigi Di Maio, a margine delle comunicazioni alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, in merito al lavoro del direttorio sullo Statuto M5S. "La situazione - ha aggiunto Di Maio - non è semplice, per questo continueremo a dare il massimo per il bene del Movimento". (ANSA).