Rai: governo verso indicazione ad il 12/7

ROMA, 07 LUG - Il governo potrebbe indicare il 12 luglio, in occasione della riunione dell'assemblea dei soci Rai, i nomi dei nuovi amministratore delegato e presidente. L'ipotesi sarebbe legata, a quanto si apprende, anche alla deadline del 29 luglio per l'approvazione del bilancio dell'azienda. Nessuna intenzione di fare prove muscolari,si spiega sempre in ambienti di governo, ma la necessità di chiudere una complessa partita in tempi certi, auspicando che anche i partiti trovino una linea condivisa entro quella data.Due i nomi che girano in queste ore per il ruolo di ad, quello di Matteo Maggiore (Bei) e quello di Giorgio Stock ( Warner media). (ANSA).