Riforme: in Senato ultimo passaggio su voto a 18enni

ROMA, 07 LUG - E' iniziata nell'Aula del Senato la discussione in seconda lettura della riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il Senato, oggi riservato a chi ha compiuto i 25 anni. Con il sì dell'Aula di Palazzo Madama questa riforma sarà approvata definitivamente dal Parlamento. Non essendo stata approvata dai due terzi il 9 giugno scorso alla Camera, prima della promulgazione occorrerà attendere 3 mesi, durante i quali ptorebbe essere chiesto il referendum confermativo. (ANSA).