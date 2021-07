Vaccini: in Sardegna immunizzato 78,9% del personale scuola

CAGLIARI, 07 LUG - Secondo l'assessorato regionale della Sanità è del 78,9 la percentuale del personale scolastico vaccinato in Sardegna. E' quindi sottostimato, spiega la Regione, il dato registrato nell'ultimo report nazionale che pone l'Isola attorno al 66,7%. Una discrepanza legata alla modifica del piano di vaccinazione nazionale dei mesi scorsi: "con l'accantonamento delle priorità per categorie professionali e l'apertura della campagna per fasce d'età, molti insegnanti non ancora vaccinati nella precedente fase hanno ricevuto la dose successivamente, registrandosi esclusivamente secondo la propria fascia d'età, restando quindi fuori dal dato per categoria", chiarisce ancora la Regione. Ora, incrociando i dati forniti dal ministero con quelli delle tessere sanitarie dei vaccinati, si evidenza come su 34.776 persone in organico nelle scuole dell'Isola, 27.430 hanno ricevuto almeno una dose. "La Sardegna dunque - sottolinea il governatore Christian Solinas - è in linea con gli obiettivi. Vogliamo che a settembre la scuola possa riprendere in sicurezza e finalmente con la certezza e la stabilità delle lezioni in presenza. Continueremo a mettere in campo ogni strumento a nostra disposizione affinché il traguardo di un ritorno alla normalità per insegnanti e studenti diventi una realtà concreta". "Nell'Isola nella prima fase della campagna rivolta al personale scolastico abbiamo scontato la forte diffidenza verso il vaccino AstraZeneca, che ha comportato un inevitabile rallentamento - ammette l'assessore della Sanità Mario Nieddu - Siamo stati in grado di recuperare, ma occorre ancora uno sforzo. Indubbiamente il taglio alle consegne di questo mese non aiuta. Il nostro sistema continua ad avere un potenziale superiore rispetto alle scorte e lo dimostra l'accelerazione che ci ha portato al 90% di dosi somministrate su quelle ricevute. Dall'altra parte l'appello è a tutto il personale scolastico non ancora vaccinato. Questa è una battaglia in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte, per la propria salute e per gli altri". (ANSA).