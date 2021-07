Fiera libro Francoforte, nel 2021 in presenza

BERLINO, 07 LUG - La fiera del libro di Francoforte quest'anno dovrebbe tenersi in presenza. Lo ha annunciato la stessa organizzazione, precisando che si dovrà comunque tener conto dello sviluppo della pandemia nel prossimo autunno. L'evento è in agenda fra il 20 e il 24 ottobre. L'apertura al pubblico fisico seguirà comunque le norme anticovid di base, e sarà possibile partecipare soltanto a chi sia in possesso di un certificato di vaccinazione completa o di un test negativo. Per evitare che gli ambienti siano troppo affollati inoltre, l'afflusso dei partecipanti nei diversai spazi della fiera sarà monitorato attraverso delle telecamere. Paese ospite dell'edizione 2021 è il Canada, e il motto scelto è "Singular plurality - Singuler pluriel". (ANSA).