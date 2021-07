Pil: Bernini,per sostenere crescita più coesione,meno bandierine

ROMA, 07 LUG - "L'Italia per la prima volta cresce più della media europea e quest'anno il balzo del Pil raggiungerà il 5%, un livello superiore a ogni precedente stima. Le previsioni d'estate della Commissione europea sono dunque più che incoraggianti, merito della direzione imboccata dal governo Draghi con riaperture ragionate e piano vaccinale, ma richiedono anche un surplus di coesione politica da parte della maggioranza. Ora serve infatti procedere spediti con le riforme strutturali, a partire da quella della giustizia, fondamentale anche per la ripresa economica. Ogni giorno sarà dunque un banco di prova per tutti: ora più che mai è tempo di responsabilità e non di bandierine". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (ANSA).