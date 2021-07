Ddl Zan:Salvini,se Letta vuole affossare legge sta riuscendo

ROMA, 07 LUG - "Letta può non ascoltare me, ma deve ascoltare il Papa. È imbarazzante, vergognoso, frustrante. Noi stiamo cercando l'accordo fino all'ultimo, c'è buona parte del centrosinistra che lo vorrebbe questo accordo ed è rimasto Letta che, con la sua bandierina, danneggia coloro che dice di voler difendere. Noi proveremo col dialogo fino all'ultimo, se Letta vuole affossare la legge, ci sta riuscendo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini interpellato, a margine della presentazione del libro "Non ne fisco più!" alla Camera, sulle ultime dichiarazioni di Enrico Letta sul Ddl Zan. (ANSA).