Rai: anche Senato rinvia voto su nomine Cda

ROMA, 07 LUG - Anche il Senato, come ieri la Camera, ha deciso il rinvio della votazione per l'elezione di due componenti del CdA della Rai. Ad inizio seduta, quando si sarebbe dovuto aprire il seggio, Lucio Malan ha chiesto a nome di Forza Italia di rinviare il voto, così da renderlo concomitante a quello della Camera, come è prassi. Contro si è espresso il capogruppo di Iv, Davide Faraone, mentre a favore si sono dichiarati Stefano Airola (M5s) e Massimiliano Rome (Lega). Posta ai voti la proposta è stata accolta. La seduta è stata sospesa e riprenderà alle 15 perché la Commissione Lavoro non ha ancora concluso l'esame del decreto sull'assegno temporaneo ai figli minori. (ANSA).