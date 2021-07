Produttore tv morto: Tarallo interrogato da pm Roma

ROMA, 06 LUG - Interrogatorio in Procura, a Roma per il produttore tv Alberto Tarallo, indagato per istigazione al suicidio nell'ambito dell'indagine sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. L'atto istruttorio si svolge davanti al pm Carlo Villani titolare del procedimento. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno proceduto all'acquisizione di documenti presso l'abitazione a Zagarolo di Tarallo, fondatore della società di produzione Ares per la quale Losito ha sfornato numerose fiction per il piccolo schermo. L'indagine gira intorno anche alle dichiarazioni di due concorrenti del Grande Fratello che nel corso di una edizione del reality, facendo riferimento alla morte di Losito, tirarono in ballo l'esistenza di una presunta setta segreta. (ANSA).