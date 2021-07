Banche: Enria, preoccupato per elevata esuberanza mercati

ROMA, 06 LUG - "Sono molto preoccupato perché in questo momento c'è un'elevata esuberanza nei mercati finanziari, soprattutto in alcuni segmenti che si sono nutriti di un'elevata leva da parte dei principali operatori, che non sono direttamente le banche ma spesso finanziati dalle banche stesse e questo tipo di fenomeno rischia di dare vita a perdite significative per le banche nel caso ci siano correzioni repentine nelle valutazioni di queste attività". E' l'allarme che ha lanciato il Presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria, alla Commissione Finanze del Senato, spiegando che correzioni repentine "sono assolutamente possibili non solo se ci fosse una recrudescenza dei contagi, ma anche in caso di aggiustamento delle aspettative da parte degli investitori, riguardo all'inflazione e quindi a un possibile aggiustamento nel medio termine del tasso di interesse". E "questo è un vero rischio", ha concluso Enria. (ANSA).