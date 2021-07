Caos in centro vaccini, intervengono Esercito e Polizia

CAMPOBASSO, 06 LUG - Una volante della polizia trasformata in ufficio informazioni, una soldatessa dell'Esercito che con l'altoparlante della stessa macchina chiama di volta in volta le persone che devono vaccinarsi. Ennesima mattinata di caos e disagi al centro vaccinale della Cittadella dell'Economia a Campobasso. Qui da qualche giorno il lavoro per gli operatori sanitari è raddoppiato per due motivi: la chiusura del centro vaccinale al 'PalaUnimol', avvenuta la scorsa settimana, e la decisione di anticipare tutti i richiami di Astrazeneca. E quindi file, assembramenti, proteste e momenti di tensione, tanto che stamattina per limitare il caos è stato necessario l'intervento di Esercito e Polizia. Uno dei problemi all'origine del caos resta quello delle persone che arrivano in anticipo rispetto all'orario di convocazione; stamattina a generare confusione sono stati anche i ripetuti sms inviati ieri agli utenti con orari diversi nel giro di poche ore. Alla fine l'attesa è stata contenuta: in circa un'ora di ritardo rispetto agli orari di convocazione, mentre decine di persone in fila hanno cercato una sedia o uno spazio all'ombra per ripararsi dal caldo. Proprio in seguito a quanto accaduto in questi ultimi giorni il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano con una nota ha ricordato che sono state intensificate le somministrazioni per alcune fasce d'età e che questo ha comportato un maggiore impegno del personale Asrem al quale è andato il ringraziamento del vertice dell'azienda sanitaria. "A fronte dell'aumento del numero dei cittadini chiamati a vaccinarsi - ha concluso Florenzano - diventa indispensabile che gli stessi rispettino in maniera scrupolosa l'orario di convocazione che ricevono via sms, evitando di presentarsi in anticipo rispetto all'orario previsto". (ANSA).