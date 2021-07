G20:dal 13 al 15 luglio a Roma il W20, al centro le donne

ROMA, 06 LUG - Il contrasto alla violenza sulle donne, alla disoccupazione femminile e al gender pay gap, ma anche la tutela delle bambine, vaccini più accessibili in tutto il mondo e sostenibilità. Sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati nel summit conclusivo dell'engagement group Women 20 che si terrà a Roma dal 13 al 15 luglio. A presentarlo questa mattina alla Camera dei deputati sono state Linda Laura Sabbadini, chair del W20 e direttrice Istat, Elvira Marasco, coordinator del W20, e Martina Rogato, sherpa del W20. Ad introdurre i lavori la vicepresidente della Camera Maria Elena Spadoni che ha spiegato: "La presidenza italiana del G20 è una grande opportunità. All'interno del G20 sarà fondamentale parlare della questione femminile, del gender pay gap e della lotta agli stereotipi. Fino a quando sarà discriminato il 50% della popolazione mondiale ci saranno sempre delle perdite". Sabbadini ha prospettato "un summit bellissimo. Ci auguriamo che il summit sia chiuso dal premier Draghi come accaduto in tutte le edizioni precedenti - ha aggiunto - W20 proporrà una piattaforma molto varia con una nuova visione: le donne sono la metà del mondo non una minoranza a cui dare briciole o carità". "Siamo 98 delegate da ogni parte del mondo", le parole di Rogato (ANSA).