Un solo nuovo positivo Covid in Umbria con oltre 4 mila test

PERUGIA, 06 LUG - Un solo nuovo positivo al Covid è stato accertato in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 1.882 tamponi e 2.224 test antigenici analizzati. Con un tasso di positività dello 0,02 per cento sul totale. Lo riporta il sito della Regione. Registrati altri 26 guariti dal virus ma anche due nuovi morti. Gli attualmente positivi sono ora 647, 27 in meno del giorno precedente. Rimangono libere da pazienti Covid le terapie intensive mentre salgono da 12 a 13 i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali umbri. (ANSA).