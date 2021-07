Beni confiscati: sfregiato immobile consegnato ieri a Quarto

NAPOLI, 06 LUG - Un immobile confiscato alla camorra e consegnato ieri mattina al Comune di Quarto, in provincia di Napoli, è stato gravemente danneggiato da ignoti, verosimilmente la scorsa notte. Lo rende noto il sindaco del comune flegreo. "Ieri mattina l'Agenzia dei Beni confiscati ci ha consegnato un altro immobile confiscato alla criminalità organizzata che si trova nella centralissima via Kennedy, ma all'atto della consegna sono stati scoperti molti danni - dice il primo cittadino Antonio Sabino - Come si legge nella denuncia presentata ai carabinieri della Tenenza di Quarto dal referente dell'Agenzia Beni Confiscati e come constatato dai nostri tecnici sul posto, qualcuno ha reso completamente inabitabile l'immobile, con le finestre asportate, le tapparelle squarciate, i servizi igienici asportati e presi a martellate ed i muri sventrati in alcuni punti della casa. Danni stimati in almeno 80mila euro. All'alba di oggi i nostri tecnici sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'immobile e scongiurare intrusioni". "Il forte rammarico - dice affranto il sindaco di Quarto - deriva dalla circostanza che questo immobile era perfettamente funzionale fino a qualche giorno fa e sarebbe stato, nelle intenzioni dell'Amministrazione, destinato con bando pubblico a finalità sociali per farne un luogo di aggregazione per i giovani e le associazioni già nei prossimi mesi. Un percorso che ora, inevitabilmente, si rallenta perché dovremo innanzitutto rendere di nuovo abitabile a nostre spese questi locali. Ma la volontà di andare avanti con il supporto delle istituzioni, delle forze dell'ordine, dell'associazionismo e del civismo quartese è più forte di tutte queste oggettive difficoltà". (ANSA).