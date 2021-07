Milano: Meloni, Bernardo? Ottima impressione serve confronto

MILANO, 05 LUG - "Luca Bernardo mi ha fatto un'ottima impressione, è un profilo di grande umanità e da madre non posso che avere una passione per un pediatra. Le mie impressioni sono ottime, ma serve confronto con coalizione" che ci sarà nelle prossime ore. Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a proposito del probabile candidato sindaco del centrodestra, il pediatra Luca Bernardo, la cui candidatura potrebbe essere ufficializzata al termine di un vertice in programma domani a Roma e che lei ha incontrato oggi a Milano. "È arrivato il tempo di fare la campagna elettorale, da parte di Fdi ci sarà spinta a definire il candidato a Milano, Napoli e Bologna". (ANSA).